The Washington Post запугивает американцев новой «страшилкой» о России

Соединенные Штаты Америки в преддверии ноябрьских выборов столкнулись с результатом собственной неумелой пропаганды. Простые американцы были так запуганы «российским вмешательством» в президентские выборы 2016 года, что теперь они вообще отказываются доверять результатам голосования.

Об этом сообщает интернет-издание «ИноСМИ», приводя очередную «страшилку», которую своим читателям пытается скормить газета The Washington Post.

Как сообщает американское ежедневное печатное издание, Россия в преддверии очередных президентских выборов в США прибегла к старой, еще советской технике «взлома сознания». Это делается с целью манипулирования американцами, чтобы заставить их полностью утратить веру в демократию.

«России и другим нашим противникам не обязательно взламывать выборы, если они смогут взломать кое-что другое — наши умы», — запугивает читателей The Washington Post.

По словам американских авторов, в 2020 году Соединенные Штаты гораздо лучше готовы к иностранному вмешательству в выборы президента, чем это было в 2016 году. Во всяком случае, сейчас американцы знали к чему готовиться и сейчас чиновники укрепляют инфраструктуру, а интернет-платформы пресекают распространение вбросов дезинформации, пока те не разрослись до вирусных масштабов.

Однако «коварный враг» меняет тактику и действует совсем не так, как ждут в США, отмечает издание.

«Вместо того, чтобы совершенствовать стратегии XXI века, к которым они прибегли в прошлый раз, они возвращаются к методам вмешательства века XX», — говорится в статье.

Данную технику вмешательства в выборы эксперты называют «взломом сознания». Она заключается в том, что людям так плотно внушают, что ими манипулируют, что те в конце концов вообще перестают верить в саму демократию.

На практике же эта методика якобы действует так: враги выкатывают низкопробным журналистам сенсационные небылицы. Эти журналисты пишут лживые конспирологические статьи в надежде на то, что их, пусть даже и в виде слухов, может быть упомянут авторитетные издания. Информационные залпы делаются даже не для того, чтобы попасть в цель, а для того, чтобы напугать американский народ. Чтобы избирателям казалось, что каждое сообщение в Facebook написано троллем, а над каждой машиной для голосования уже поработал «агент Кремля».

«Особенное коварство — раздувать легенды о якобы далеко идущих операциях влияния, хотя на самом деле их либо не существует вовсе, либо их влияние незначительно», — рассказывает WP.

При этом американские авторы отмечают, что такие не очень эффективные методы не сработали бы сейчас в США, если бы в 2016 году Америка не была застигнута врасплох более продвинутыми методами. Но после всего, что творилось в информационном пространстве на протяжении последних четырех лет, американцы сами готовы перестраховаться.

Теперь же, заключает американское издание, и перед политическими лидерами в США и перед простыми американцами стоит задача не поддаваться панике, не впадать в паранойю, но сохранять бдительность. Однако президент США Дональд Трамп сам усугубляет проблему, так как он сам создал немыслимую реальность и по-крупному взламывает умы американцев.

«До 2016 года ловушка была в том, что люди доверяли, не проверяя. Но теперь мы обязаны проверить, ведь недоверие вошло в наши рефлексы», — подчеркивают авторы The Washington Post.

Комментируя этот материал, редакция «ИноСМИ» отмечает, что Америка наступила на грабли собственной неумелой пропаганды.

На протяжении четырех лет американцев так сильно запугивали «российским вмешательством» в выборы 2016 года, что теперь народ вообще не верит в демократические выборы.

«Оказывается, Россия использует нынче «старую» технику вмешательства — «взлом сознания». Редакция, видимо, не помнит, что это СССР распался в декабре 1991 года, а не США. Сознание взломали нам, а не им», — с возмущением напоминает «ИноСМИ».

Напомним, после того, как осенью 2016 года победу на президентских выборах одержал кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп, проигравшие демократ заявили, что это результат «российского вмешательства» и «сговора» Трампа с Кремлем.

Для расследования якобы имевшего место «вмешательства» была создана специальная комиссия, которую возглавил спецпрокурор Роберт Мюллер. Комиссия проработала 2,5 года и летом 2018 года расследование было завершено. Мюллер был вынужден признать, что нет никаких доказательств «сговора» Трампа с Россией. При этом спецпрокурор продолжил настаивать, что Россия «оказала влияние» на результаты выборов, но каким образом она это сделала не уточнил. Вскоре после безрезультатного завершения расследования Мюллер заявил, что покидает пост спецпрокурора и уходит в отставку.

Москва со своей стороны неоднократно отрицала какое-либо вмешательство в американскую избирательную кампанию.