Роспотребнадзор: излечившиеся от ОРВИ могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2

Ученые из США провели исследование, результаты которого стали основой для возникновения теории об образовании иммунитета к новому типу коронавируса у переболевших сезонной ОРВИ, следует из сообщения Роспотребнадзора.

Пресс-служба ведомства передает, что иностранным специалистам пока не удалось установить степень эффективности такого иммунитета. Отмечается, что доказанных наукой сведений о появлении антител к возбудителю COVID-19 у перенесших грипп сейчас нет.

Кроме того, новые работы ученых демонстрируют, что даже пациент с антителами IgG к SARS-CoV-2 может стать носителем инфекции. В Роспотребнадзоре назвали такой сценарий развития событий маловероятным, но возможным.