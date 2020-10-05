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23:22   5 Октября 2020
Общество

Оперштаб Москвы назвал число умерших от COVID-19 за сутки

Оперштаб Москвы назвал число умерших от COVID-19 за сутки

Число умерших от коронавирусной инфекции в столице РФ за сутки составило 31 человек. Данную информацию подтвердили в московском оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

За минувшие сутки в столице РФ скончался 31 пациент с коронавирусом. Всего с начала пандемии количество смертей пациентов с COVID-19 в Москве увеличилось до 5401 человека.

Мэр города Сергей Собянин, заявил, что если москвичи будут "наплевательски" относиться к ситуации с коронавирусом, то власти Москвы будут вынуждены ввести более жесткие ограничения. Он подчеркнул, что на данный момент нет причины для усиления мер.

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Автор: Илья Романович
#статистика #коронавирус #оперштаб

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