Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Карабаху сделали совместное заявление

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху — Россия, Франция и США — сделали совместное заявление в связи с эскалацией конфликта между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения в республике, сказано на сайте МИД РФ.

Текст трехстороннего заявления обнародован на сайте ведомства. В документе говорится, что главы министерств иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан совместно с госсекретарем США Майком Помпео резко осуждают непрекращающиеся боевые действия в зоне конфликта и за ее границами.

"Несоразмерность таких нападений представляет собой неприемлемую угрозу для стабильности в регионе", — отметили авторы заявления.

Сергей Лавров выказал готовность Москвы продолжать оказывать содействие для восстановления мирного диалога между противоборствующими сторонами. Вместе с этим, накануне, власти Грузии предложили использовать Тбилиси в качестве площадки для переговоров.