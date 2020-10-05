22:25 5 Октября 2020Общество
Московские власти не видят необходимости вводить пропускной режим в столице
Столичные власти не планируют вводить пропускной режим в Москве, так как на данный момент в этом нет нужды. Об этом рассказал московский заммэра Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия-24".
В мэрии надеются на то, что необходимость во вводе пропускного режима не возникнет, сообщил заместитель мэра Москвы.
"При выполнении рекомендаций и тех ограничений, которые уже есть, количество заболевших должно стабилизироваться", — отметил Ефимов.
Мэр столицы РФ Сергей Собянин призвал жителей города соблюдать меры безопасности для того, чтобы стабилизировать ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции.