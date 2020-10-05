Президент США Трамп будет выписан из больницы через четыре часа

Глава Белого дома Дональд Трамп покинет госпиталь в 01:30 по московскому времени. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Американский лидер подчеркнул, что его самочувствие улучшилось и порекомендовал людям не бояться коронавируса. По его словам, после лечения он чувствует себя лучше, чем 20 лет назад. Он провел в госпитале три дня.

"Не позволяйте COVID-19 доминировать в вашей жизни", — сказал Трамп.

Глава Белого дома Дональд Трамп и первая леди США Меланья Трамп получили положительный результат теста на COVID-19 2 октября. Это произошло после сообщений о коронавирусе у советницы президента — Хоуп Хикс. Сообщается, что она сопровождала американского лидера на многих поездках