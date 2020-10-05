Лавров обсудил кризис в Нагорном Карабахе с главой МИД Азербайджана

Рост количества погибших мирных граждан в результате боев в Нагорном Карабахе вызвал беспокойство главы МИД РФ Сергея Лаврова, о чем он сообщил азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову, передает ТАСС.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана стала темой переговоров Лаврова и Байрамова. Российский министр иностранных дел заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе должны быть прекращены. Также он выразил обеспокоенность по поводу роста количества мирных жителей региона, погибших в ходе боестолкновений.

Враждующие стороны должны остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе и приступить к мирному переговорному процессу для скорейшего разрешения кризиса в регионе, ранее заявили в руководстве НАТО.