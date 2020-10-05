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21:14   5 Октября 2020
Общество

Заболевшая COVID-19 Меланья Трамп рассказала о самочувствии

Заболевшая COVID-19 Меланья Трамп рассказала о самочувствии

Первая леди США Меланья Трамп чувствует себя нормально и планирует отдыхать дома. Соответствующее сообщение было опубликовано на ее странице в соцсети Twitter.

Супруга американского лидера Меланья Трамп поблагодарила всех врачей и медицинских работников, которые продолжают борьбу с инфекцией по всему миру. Она добавила, что постоянно молится за пациентов с COVID-19 и их семьи.

"Спасибо медицинскому персоналу и опекунам во всем мире, я продолжаю молиться за тех, кто болен, или тех, чьих членов семьи затронул вирус", — заявила первая леди США.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья получили положительные результаты тестов на коронавирус. Они заболели после того, как COVID-19 обнаружился у одной из сотрудниц администрации президента США.

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Автор: Яна Либерман
#сша #меланья трамп #коронавирус

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