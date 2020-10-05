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20:58   5 Октября 2020
Общество

Число фобий и неврозов выросло среди россиян на фоне пандемии коронавируса

Число фобий и неврозов выросло среди россиян на фоне пандемии коронавируса

Коронавирус коснулся жизни каждого гражданина РФ. Медики в беседе с NEWS.RU сообщили: число россиян с неврозами, фобиями и депрессиями выросло на фоне пандемии.

Самоизоляция, ограничения и ежедневная статистика по COVID-19 выбили из колеи многих жителей России. Тревожные расстройства стали все чаще проявляться у граждан, рассказала невролог Юлия Покровская. Большая доля страдающих от недуга приходится на женщин в возрасте от 30 до 40 лет.

Очередным расстройством на фоне распространения коронавируса стала депрессия. Из-за неуверенности в завтрашнем дне происходит массовая невротизация россиян, отметил эксперт Владимир Файнзильберг. Плохое настроение стало частой причиной обращения пациентов к специалистам. Новости о внедрении вакцины против коронавируса успокаивают граждан, считают эксперты.

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Автор: Кристина Мокроусова
#фобии #коронавирус #недуги

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