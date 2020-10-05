В Прибалтике осознали, что разрыв отношений с РБ закончится очень плохо

Наилучшими торговыми партнерами для стран в большинстве случаев являются их соседи, и Белоруссия является для Литвы не менее важным партнером, чем Россия.

Такое мнение в беседе с изданием Baltnews высказал доктор экономических наук Ханон Барабанер из Эстонии. По мнению эксперта, решение литовских властей разорвать экономические связи с Белоруссией повлечет убытки не только для самой Литвы, но и для всех балтийских республик.

До сих пор, пишет автор материала, ответные меры Белоруссии в ответ на агрессивную политику стран Балтии носили скорее показательный, чем политический характер. Но отношения между Прибалтикой и Белоруссией рискуют испортится до такого опасного уровня, когда государства разрывают все экономические связи, не беспокоясь о том, какой вред это нанесет участникам региональной торговли.

Правительства балтийских стран, предлагая «кнут» для Белоруссии, забывают про «пряник» для собственных предпринимателей. Угрожая Минску новыми санкциями, они рискуют разрушить нарабатывавшееся десятилетиями региональное сотрудничество.

Как заявил ранее официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз, от санкций Литвы против Белоруссии не выиграет никто, а проиграют в первую очередь литовские бизнесмены и налогоплательщики. А также проблемы возникнут и у Латвии, и у Эстонии, хоть она территориально и находится дальше всех от Белоруссии из стран Балтии.

Все балтийские государства являются участниками региональной торговли, и Белоруссия играет в этом немаловажную роль. При этом Литва, Латвия и Эстония открыто поддерживают происходящие в Белоруссии антиправительственные протесты, и вводят санкции против высокопоставленных белорусских чиновников. Минск же в ответ не спешит разрывать с ними торговые связи или закрывать границы. Все контрмеры белорусской стороны пока что ограничились лишь черным списком прибалтийских политиков.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии заявил, что в Минске вообще не рассматривается сценарий экономических санкций против стран Балтии. Однако руководство Литвы продолжает демонстрировать воинственность.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа, вместо того, чтобы хотя бы попытаться снизить накал страстей, призвал Евросоюз ввести санкции в отношении белорусских властей.

По мнению эстонского экономиста Ханона Барабанера, такая политика может привести к большим убыткам не только в Литве, но и во всех странах Балтии.

«Есть простое правило – чем больше участников товарообмена и товаропроизводителей, тем более устойчивым будет рынок в конкретной стране, или даже регионе», — напомнил экономист.

У каждого государства на планете, по его словам, имеются исторически сложившиеся экономические связи, которые не являются результатом случайности или желания какого-то человека. Торговые партнерские отношения между странами складываются в силу географических, технологических, сельскохозяйственных и многих других аспектов. И лучшими торговыми партнерами в большинстве случаев становятся именно страны-соседи.

«В экономических вопросах балтийские страны (подчеркиваю, я не говорю о политическом аспекте) серьезно связаны с Россией, Польшей и Германией. Можно сколько угодно говорить о вражде с той или иной страной в определенный период истории, но экономику это не волнует», — подчеркнул Барабанер.

Предпринимавшиеся ранее попытки разрушить исторически сложившуюся систему торговых связей с кем-то из участников региональной торговли уже заканчивались очень плохо для стран Балтии. Белоруссия же является для Литвы и ее соседей таким же важным партнером, разве что немного меньшего масштаба.

Торговля между Прибалтикой и Белоруссией уже начала разрушаться, добавил экономист. Об этом свидетельствуют планы президента РБ Александра Лукашенко переориентировать белорусский транзит из литовских портов в российские. При чем России такие перемены в региональных экономических связях пойдут только на пользу, уверен Барабанер, а вот для Литвы, Латвии и Эстонии эти перемены не несут ничего хорошего.

В заключение эстонский экономист подчеркнул, что политические элиты прибалтийских государств, угрожая Минску новыми санкциями, и призывая к этим санкциям Евросоюз, гонятся за сиюминутными интересами. Но они пока сами не понимают, что такими действиями перекрывают своим странам возможность получения выгоды на многие годы вперед.