Глава РФ поздравил Рамзана Кадырова с 44-летием

Президент России Владимир Путин поздравил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова с днем рождения. Соответствующую информацию предоставил официальный сайт Кремля.

В понедельник, 5 октября, российский лидер обратился с наилучшими пожеланиями к жителям Грозного, которые в этот день отметили День города. Затем он поздравил Кадырова с 44-летием.

К главе и гражданам Чечни Путин обратился в ходе онлайн-встречи с учителями и студентами педагогических вузов, приуроченной к их профессиональному празднику. Также российский лидер обсудил вопросы в сфере образования.

Рамзан Кадыров занимает свой пост с 2011 года. В 2019 году президент РФ присвоил ему звание генерал-майора Росгвардии.