Крупная взятка довела экс-чиновника из Хакасии до тюрьмы

Экс-руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов попал за решетку из-за мошенничества и коррупции. Он проведет в тюрьме 16 лет и заплатит 85 млн рублей штрафа, сообщили в СК.

Суд дал бывшему руководителю администрации главы Хакасии Владимиру Бызову 16 лет колонии строгого режима и постановил выплатить штраф в 85 млн рублей. Экс-чиновник оказался на скамье подсудимых из-за мошенничества и коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

По данным следователей, в 2015 году Бызов стоял во главе банды, которая похищала деньги, выделенные на закупки медицинских товаров для организаций здравоохранения и управления капитального строительства. Остальным участникам доставались взятки в размере 10-20% от заключенного госконтракта.

СК установил, что преступная группировка, в том числе и бывший чиновник, украла 47 млн рублей, а всего они покушались на более 228 млн рублей. Кроме того, в 2016 году им досталась взятка в 55 млн рублей. В этом же году Бызов и его товарищи попали в руки правоохранительных органов.