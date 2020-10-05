Предоставив кредит Белоруссии, Москва поставила Минск в жесткие рамки

Недружелюбная политика и санкции Литвы против Белоруссии привели к тому, что Минск прорабатывает сценарий смещения транзита из Клайпеды в сторону российских портов, пишет Baltnews. В начале сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах переориентировать перевалку белорусских нефтепродуктов и хлоркалия из портов Литвы.

Позже белорусский лидер предложил вложить средства, которые останутся от российского кредита на строительство Белорусской АЭС, в портовый проект Усть-Луга в Ленинградской области.

Расстояние от белорусских НПЗ до порта Усть-Луги больше, чем до литовских. По оценкам экспертов, перевалка светлых нефтепродуктов для Минска в Усть-Луге стоит 1,15 тысяч рублей за тонну, а в Клайпеде— 500 рублей, — практически в два раза дешевле. Есть и еще одна проблема — Белоруссия через порты стран Балтии экспортирует шесть миллионов тонн нефти, а также 10 миллионов тонн калийных удобрений. Как отмечает Baltnews, российские порты не могут в один момент увеличить перевалку грузов на 16 миллионов тонн.

Однако после того, как литовское правительство стало активно поддерживать протесты и их вдохновителей, Белоруссия решительно настроилась на сотрудничество с РФ. Отношения Москвы и Вильнюса после 2014 года показали, что Прибалтика легко может в угоду идеологии разрывать экономические связи, пишет издание. Именно поэтому Лукашенко на встрече с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко предложил инвестировать в Усть-Лугу, а также совместно построить новый терминал.

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев в комментарии Baltnews заметил, что у белорусского президента появилась необходимость дистанцироваться от услуг балтийских портов. Это связано с позицией Литвы, Латвии и Эстонии относительно протестов в стране, а также с обязательствами перед Россией.

«Учитывая крайнюю враждебность балтийских стран к РФ, Россия вполне логично последние 15 лет старается свести к минимуму грузопотоки через литовские, эстонские и латвийские порты. Лукашенко – союзник российского правительства – не следовал этому курсу и из-за этого рискует теперь попасть в трудную ситуацию», – считает эксперт.

Трухачев также допустил, что одним из условий недавнего получения Белоруссией кредита в 1,5 миллиарда долларов от России могло быть сотрудничество с РФ по транзиту. Политолог также отметил, что Лукашенко в данной ситуации выбирать не приходится. Деньги нужны экономике его страны.

«Раз он согласился работать с Россией, нужно выполнять ее условия», — сказал Трухачев.

Правительство России не планирует просто так тратить деньги на соседнюю страну, констатирует эксперт. Москве давно пора принудить своего союзника к выполнению обязательств, о которых Белоруссия довольно часто забывает еще с момента войны в Южной Осетии, заключил Трухачев.

Ранее республики Балтии запретили въезд ряду официальных лиц Белоруссии включая президента Александр Лукашенко. Лидер страны в ответ заявил, что не будет бороться за то, чтобы его пустили в Прибалтику. Он пообещал решить проблему экономически, переориентируя транзит на Россию.

В сентябре глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что белорусские производители могут направить на перевалку из Литвы в российские порты от четырех до шести миллионов тонн нефтепродукто

В понедельник, 5 октября, Лукашенко на встрече с председателем государственного таможенного комитета Юрия Сенько пообещал «взяться» за грузопоток из Литвы и Латвии. Лукашенко также призвал страны Евросоюза не угрожать Минску новыми санкциями, поскольку он может дать достойный ответ на подобные выпад