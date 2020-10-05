Работодатели стали лояльней к курящим соискателям из-за коронавируса

Уровень негатива к курящим работникам снизился на фоне коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Несмотря на федеральные антитабачные кампании, рекрутеры стали намного реже оставлять негативные отклики о курящих соискателях. Это говорит о том, что фирмы действительно нуждаются в работниках. Причиной тому стал коронавирус. Каждый четвертый работодатель девять лет назад делал выбор в пользу сотрудника, не склонного к потреблению табачной продукции. Сейчас этот показатель составляет 21%.

Некурящих кандидатов рекрутеры предпочитают видеть на должностях администраторов, менеджеров по продажам и по работе с клиентами. Персональные водители, бухгалтера и HR-специалисты тоже не должны зависеть от табака. Курение грозит отказом в трудоустройстве в сфере образования и медицины. Табачная зависимость также вредит здоровью, напоминает телеканал "360".