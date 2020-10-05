Индия может закупить у России новейшие легкие танки "Спрут-СДМ1"

Индийское руководство планирует приобрести у России новейшие легкие танки "Спрут-СДМ1" для использования в высокогорных районах, пишут авторы издания The Economic Times.

Российский танк может быть протестирован перед приобретением индийскими войсками в условиях сложной местности, передает ТАСС сообщение зарубежного издания. Уточняется, что Нью-Дели имеет планы по покупке около двух десятков "Спрут-СДМ1", которые могут быть размещены в приграничных с Китаем и Пакистаном районах. Сумма контракта составит 68 миллионов долларов.

Обострение ситуации в Ладакхе выявило потребность индийских войск в подобных боевых машинах. По словам авторов материала, заключение контракта между Россией и Индией может состояться в нынешнем году.