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20:33   5 Октября 2020
Армия

Индия может закупить у России новейшие легкие танки "Спрут-СДМ1"

Индия может закупить у России новейшие легкие танки "Спрут-СДМ1"

Индийское руководство планирует приобрести у России новейшие легкие танки "Спрут-СДМ1" для использования в высокогорных районах, пишут авторы издания The Economic Times.

Российский танк может быть протестирован перед приобретением индийскими войсками в условиях сложной местности, передает ТАСС сообщение зарубежного издания. Уточняется, что Нью-Дели имеет планы по покупке около двух десятков "Спрут-СДМ1", которые могут быть размещены в приграничных с Китаем и Пакистаном районах. Сумма контракта составит 68 миллионов долларов.

Обострение ситуации в Ладакхе выявило потребность индийских войск в подобных боевых машинах. По словам авторов материала, заключение контракта между Россией и Индией может состояться в нынешнем году.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #индия #спрут-сдм1

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