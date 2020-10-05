Сын придавленного окном россиянина в Турции рассказал об экспертизе

Сын умершего из-за опустившегося окна в турецком отеля жителя Татарстана сообщил, что экспертиза для установления причин смерти проходила тяжело, передает телеканал "360".

Останки туриста доставили обратно на родину в прошлые выходные. После проведения судмедэкспертизы тело мужчины похоронили, пишет канал. Молодой человек по имени Ильдар указал на тот факт, что окончательное решение о причинах трагедии появится через месяц.

"Мы просто переживали, что турки могли его обколоть или что-то сделать, чтобы он (след от окна — Прим.ред.) исчез", — отметил сын.

Родственник погибшего мужчины отметил, что ЧП с окнами в день гибели отца происходило во всем гостиничном комплексе. Другие свидетели ситуации пообещали ему помочь в расследовании, если потребуется.