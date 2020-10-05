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20:25   5 Октября 2020
Политика

Житель Чувашии напал с гаечным ключом на министра

Житель Чувашии напал с гаечным ключом на министра

Уголовное дело возбудили в отношении подозреваемого, напавшего на главу Минздрава Чувашии Владимира Степанова. О происшествии сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

Инцидент произошел днем 3 октября. По версии следствия, злоумышленник был недоволен одним из решений, принятых Степановым. Он подкараулил министра возле Дома правительства Чувашской республики и набросился на него с гаечным ключом. Пострадавший получил не менее трех ударов. К счастью, он отделался кровоподтеками и ссадинами.

Согласно информации Следственного комитета, подозреваемого сразу задержали. Им оказался 23-летний уроженец Чебоксар. В отношении гражданина возбудили дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

По предварительным данным, молодой человек страдает психическим расстройством. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Автор: Яна Либерман
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