Глава Подмосковья указал на необходимость усиления контроля за ношением СИЗ

Усилить контроль за ношением масок в школах, транспорте и общественных местах Московской области поручил губернатор региона Андрей Воробьев, передает телеканал "360".

Власти Подмосковья должны пристально следить за тем, чтобы местные жители следовали рекомендациям Роспотребнадзора. Все меры должны исполняться, заявил Воробьев. Людям стоит избегать ненужных контактов, носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

"Никто никогда никого не наказывал за заботу и внимание, поэтому я прошу проводить контрольные мероприятия", — подчеркнул губернатор.

Последние данные о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены описания первых симптомов заболевания, после выявления которых следует обратиться за медицинской помощью.