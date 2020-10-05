Эксперт объяснил, почему американцам запрещают выращивать черную смородину

Власти США в ХХ веке запретили высаживание черной смородины. Распоряжение до сих пор работает в некоторых штатах страны, передают "Аргументы и факты".

Черная смородина является промежуточным хозяином ржавчины, которая повреждает хвойные деревья. Кустарники также собирают мучнистую росу, которая плохо сказывается на злаковых культурах. Именно поэтому ее запрещали век назад, рассказала старший научный сотрудник НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко Валентина Салыкова. Сейчас ограничения действуют в Мэне, Нью-Гэмпшире, Вирджинии и Массачусетсе.

При выборе ягод нужно проявлять максимальную бдительность. Некоторые из них могут отрицательно сказаться на здоровье детей младше трех лет. С особой осторожностью следует относиться к клубнике, садовой землянике. Легче усваиваются смородина, малина и крыжовник, передает телеканал "360".