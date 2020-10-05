МИД РФ осудил намерения США создать в Сирии курдское квазигосударство

США намерены создать в Сирии курдское квазигосударство. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам руководителя МИД России, США ведут переговоры с Турцией и склоняют своего оппонента к тому, чтобы не оказывать противодействие созданию "квазигосударства" курдов на востоке Сирии. Сергей Лавров заявил, что действия американской стороны могут только взорвать курдскую проблему и в разы ухудшить обстановку на Ближнем Востоке.

В настоящее время боевики "Демократических сил Сирии" (SDF) при содействии войск международной коалиции во главе с США удерживают за собой восточные районы Сирии, где расположены наиболее богатые нефтегазовые месторождения. Пентагон свое военное присутствие в стране оправдывает тем, что американские войска обязались оказать SDF помощь в противодействии террористам из состава "спящих ячеек" запрещенной в РФ группировки "Исламское государство".

Согласно расследованию Федерального агентства новостей, курдские боевики вместе со своими американскими партнерами получают выручку с незаконной реализации нефти с оккупированных ими нефтяных скважин. Факт незаконной наживы подтверждает и соглашение американской компании Delta Crescent Energy с боевиками SDF. Представители Минобороны России также отмечали недопустимость действий американской стороны, которая наживается за счет ресурсов другого государства в обход международного права