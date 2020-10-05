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20:05   5 Октября 2020
Происшествия

Следком проводит проверку после ЧП в школе под Псковом

Следком проводит проверку после ЧП в школе под Псковом

Следственные органы начали проверку после госпитализации 13 детей в Великих Луках, сообщает пресс-служба СУ СКР по Псковской области.

Очевидцы рассказали, что несколько школьников потеряли сознание во время торжественной линейки. Как передает пресс-служба СК, троих детей экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

"В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям всех должностных лиц, отвечающих за безопасность учебно-воспитательного процесса", — сообщили в ведомстве.

Органы правопорядка заинтересовались произошедшим инцидентом на территории общеобразовательного учреждения. Сотрудники правоохранительных органов проводят ряд следственно-оперативных мероприятий. Позднее будет дана правовая оценка.

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Автор: Василий Пименов
#дети #ск #чп #школа

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