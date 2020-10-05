«Академик Черский» на пути к Калининграду проверит маршрут достройки СП-2

Трубоукладчик «Академик Черский» пришел в движение и взял курс на Калининград, куда он должен прибыть 7 октября. По версии издания EADaily, судно продолжает проходить ходовые испытания перед возобновлением строительства проекта «Северный поток — 2». Очевидно, что трубоукладчик пройдет по маршруту недостроенного участка газопровода, сообщает издание.

В немецком порту продолжают находиться два российских судна снабжения. Как сообщает навигационный портал Vesselfinder, «Академик Черский» покинул район немецкого порта Мукран в Балтийском море. Трубоукладчик прибыл на базу «Северного потока — 2» в Германии в мае. Там он проходил модернизацию и дооснащение до конца минувшего месяца.

Тем временем в Мукран прибыли еще три российских судна снабжения, которые обеспечат работы трубоукладчика. Точно в немецком порту находятся «Умка» и «Финвал». Эти суда принадлежат «Морспасслужбе» и первое из них уже участвовало в строительстве «Северного потока — 2».

Ранее 1 октября датский регулятор выдал Nord Stream 2 разрешение на эксплуатацию газопровода на континентальном шельфе страны. Таким образом была удовлетворена просьба оператора «Северного потока— 2» от 18 ноября прошлого года. Теперь у «Газпрома» есть полный пакет документов от всех стран, через воды или экономическую зону в Балтийском море которых проходит газопровод. Как отмечает Eadaily, формальные препятствия закончить и запустить проект отсутствуют.

В декабре 2019 года американский лидер Дональд Трамп подписал закон с первыми санкциями против «Северного потока—2». Ограничительные меры касались владельцев трубоукладчиков. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.

После случившегося в Балтийское море из Находки отправился трубоукладчик «Академик Черский». Следом за ним «Газпром» начал собирать вспомогательный флот, который обеспечит работы по подвозке труб и обеспечению других работ на проекте.

В ответ американские сенаторы подготовили два проекта новых санкций к участникам строительства «Северного потока — 2», которые могут принять в оборонном бюджете США к концу 2020 года. Соединенные Штаты начали угрожать европейским компаниям и портам финансовым уничтожением. В Белом доме заявили, что ввели проект под действие закона о противодействии противникам США, который применяется по отдельным решениям администрации.

Впрочем, управляющий директор консалтинговой компании ClearView Energy Partners Кевин Бук в интервью изданию The Foreign Policy заявил, что даже в одиночку «Академик Черский» сможет достроить 160 километров газопровода примерно за 110 дней. Закон об оборонном бюджете, в проект которого включили расширение санкций к СП-2, не будет подписан ранее декабря — не менее чем через 112 дней.

«Это гонка между медленной трубоукладкой и медленным принятием санкционного законодательства», — заключил эксперт.

Проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны РФ, Германии, Дании, Финляндии и Швеции. Проект уже выполнен на 90%. СП-2 поддерживают Германия и Австрия, которые заинтересованы в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия. Ее правительству принадлежат 30% акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков проекта.