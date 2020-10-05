ВС Азербайджана взяли под контроль новые поселки и высоты в Карабахе

Армия Азербайджана вошла еще в три поселка и новые стратегические высоты в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Азербайджанский лидер накануне заявлял о еще девяти поселениях, которые были заняты силами Баку. Сегодня под контроль Азербайджана попали поселения Джебраильского района.

"Сегодня Азербайджанская армия освободила села Шихали Агалы, Сарыджалы и Мезре Джабраильского района, а также ряд стратегических высот в различных направлениях", — сообщил Алиев 5 октября.

В то же время Минобороны Армении сообщило об уничтожении большого подразделения армии Азербайджана в Нагорном Карабахе. По сообщениям Нагорно-Карабахской Республики (НКР), Баку потерял в зоне боевых действий порядка 3000 военнослужащих, сотни танков и различной бронетехники, самолетов и вертолетов.