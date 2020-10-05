Спикер ЗакСа Петербурга Макаров противится развалу коррупционной схемы

Глава ЗакСа Санкт-Петербурга исключил из повестки дня инициативу губернатора города Александра Беглова о сокращении полномочий депутатов в сфере распределения бюджета. Федеральное агентство новостей попробовало установить причину произошедшего.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга является единственным региональным парламентом в стране, депутаты которого имеют право распределять 2% бюджета по своему усмотрению. Мера создана в 1996 году при бывшем главе города Анатолии Собчаке. Такая схема является непрозрачной и может спровоцировать расхищение бюджета.

"Получается, что город фактически жертвует 2% от своего бюджета в неизвестность", — отметил источник в ЗакСе Петербурга.

Беглов 16 сентября 2020 года решил внести поправки в закон "О бюджетном процессе в Санкт–Петербурге". Инициатива подразумевает создание дополнения, которое сократит полномочия депутатов в этой области. Парламентарии будут согласовывать выделение денежных средств с их получателями, что сделает процедуру максимально открытой.

Обсуждение вопроса о бюджете должно было пройти 30 сентября, однако Макаров исключил рассмотрение вопроса из повестки ЗакСа. Он призвал вице-губернатора Эдуарда Батанова и главу комитета финансов Алексея Корабельникова убрать норму и не рассматривать ее в будущем.

"Убрать ее, чтобы духу ее не было. Мы ничего обсуждать не будем, вы просто ее уберете", — сказал спикер.

Источник в законодательном органе Петербурга рассказал о деятельности депутата Дениса Четырбока. По его мнению, парламентарий отдает большую часть полученных от поправок откатов своим покровителям, так как смог попасть на хорошую должность благодаря посторонней помощи. Макаров заявил, что жалеет о продлении срока задержания под стражей депутата Романа Коваля, который ранее работал в правоохранительных органах. Приближенные главе ЗакСа личности с большей вероятностью получают одобрение на проекты и имеют большие суммы для распределения. Подробности читайте в материале расследований Федерального агентства новостей "Тайна "депутатских поправок" Петербурга".