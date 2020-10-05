Влияние Турции на республики России оценили в Медиагруппе «Патриот»

Турция оказывает влияние на многие республики Российской Федерации. Среди них — Татарстан и Башкортостан. Об этом в ходе онлайн-эфира на тему «Нагорный Карабах — путь к миру», проводимого Медиагруппой «Патриот», заявил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

В студии обсудили военное противостояние между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, а также роль Турции в конфликте. Если Азербайджан «зачистит» районы Нагорного Карабаха, то образуется коридор, которым Турция обязательно воспользуется в рамках экспансионной политики, полагает гость пресс-конференции Долгов. По его словам, тогда можно будет говорить о формировании протурецкого пояса.

«Это будет соответствовать последовательной, настойчивой, жесткой политике Реджепа Тайипа Эрдогана. В случае такого развития событий, Турция воспользуется коридором к Каспию. Идет продвижение турецких интересов: Сирия, Ливия, Восточное Средиземноморье. Это может стать угрозой для Южного Кавказа», — предположил участник онлайн-эфира.

Кроме того, Борис Долгов обратил внимание на то, что достаточно сильное турецкое влияние наблюдается и в Грузии, в частности в Аджарии.

При этом Турция развивает отношения с российскими республиками — Татарстаном, Башкортостаном и другими.

«Особенно в Татарстане. Там образовались турецкие колледжи после распада СССР. Влияние турецкое сильно. Не скажу, что это явная опасность, но влияние есть», — отметил Долгов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог РФ с Азербайджаном и Турцией осуществляется на высоком уровне и постоянно. Также он не исключил, что в случае необходимости российский лидер Владимир Путин лично свяжется с главами Азербайджана и Турции.