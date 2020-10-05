Востоковед Долгов обозначил роль Ирана в конфликте в Нагорном Карабахе

Позиция Ирана в карабахском конфликте близка к российской. Руководство страны выступает за мирное урегулирование военного противостояния путем переговоров. Такое мнение в ходе пресс-конференции «Нагорный Карабах — путь к миру», проводимой Медиагруппой «Патриот» в понедельник, 5 сентября, выразил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Как отметил эксперт, мнение Ирана важно не только в рамках конфликта между Арменией и Азербайджаном. Исламская республика также выступает региональным центром силы на Ближнем и Среднем Востоке.

«Напомню, что эти территории Южного Кавказа когда-то входили в состав Персидской и Османской империи, к России они в 19 веке [присоединились — прим. ред.]», — отметил Долгов.

Участник онлайн-эфира подчеркнул, что во времена Российской Империи и СССР между Баку и Ереваном не было конфликтов и войн. Они существовали в рамках одного государства.

В настоящем конфликте Иран провозглашает политический процесс, выступая за наиболее адекватный подход, несмотря на то, что страну пытаются втянуть в противостояние. По словам эксперта, ему важно сохранить дипломатические связи как с Арменией, так и с Азербайджаном.

«В Иране проживает большая азербайджанская диаспора. Этнические азербайджанцы работают в руководстве и КСИР [Корпус Стражей Исламской революции — прим. ред.] и в других органах. Но при этом Иран имеет дружественные отношения с Арменией — партнерские контракты. Поэтому такая позиция Ирана обусловлена его политическими интересами».

Генпрокуратура Азербайджана попросила коллег из ряда стран, где есть армянские диаспоры, отслеживать случаи набора «добровольцев». Так, правоохранители обратились к США, Канаде, Ирану, России и другим государствам.

Азербайджан попросил другие страны не допустить выезд армян в Карабах https://t.co/nmpN51wRqg — K-News (@knews_kg) October 5, 2020

Однако также в сети появились видео с северных провинций Ирана, где азербайджанские добровольцы выражают готовность перейти границу и помочь государству зачистить Нагорный Карабах. Борис Долгов выразил мнение, что иранские власти не допустят переброс военных. По его мнению, победа Баку приведет к усилению Турции, что Ирану невыгодно.

«Не думаю, что это возможно. На это есть целый ряд факторов. Турция четко стоит на стороне Азербайджана, продвигает свои интересы, национальные в том числе. Две страны — один народ. Усиление Турции в случае победы гипотетической Азербайджана не в интересах Ирана. Хотя их отношения сближались в последнее время», — полагает гость пресс-конференции.

Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают мирное население Карабаха кассетными снарядами израильского производства. Об этом он сообщил в Facebook, опубликовав фотографии элементов боеприпасов.

«Азербайджан обстреливает мирное население кассетными снарядами из системы залпового огня LAR-160», — подчеркнул он.

Израиль перебросил в Азербайджан системы «Гарпия» для уничтожения С-300 Несколько часов назад на территорию Азербайджана сел Ил-76, который привез азербайджанским военным системы для уничтожения позиционных районов С-300 «Harpy». Об этом сообщает авиапро. pic.twitter.com/dfgH3KHnVM — Колумб (@columbhr) October 4, 2020

Подобное сближение Израиля и Азербайджана неудивительно, заявил Борис Долгов. Он обратил внимание на то, что Иерусалим не так давно имел хорошие отношения с Турцией, которая активно поддерживает Баку. Помимо этого, главным противником израильского государства является Иран.

«Связи с Турцией, конечно, охладели из-за имиджа [президента страны Реджепа Тайипа — прим. ред.] Эрдогана, но для Израиля это возможность продвигать и свои интересы — антииранские. Здесь Израиль пытается сыграть на этом соперничестве между Ираном и Турцией», — рассказал спикер конференции.

Представитель Министерства иностранных дел ИРИ Саид Хатибзаде сообщил, что Иран подготовил план по мирному урегулированию карабахского конфликта. Он подчеркнул, что государство с самого начала стояло на том, что «многолетний спор не решить военным путем».

Хатибзаде: Иран разработал план прекращения конфликта между Азербайджаном и Армениейhttps://t.co/6rdZ8gO8KM — iribrussian (@iribrussian) October 5, 2020

«Иран подготовил подробный план в этом отношении, основанный на структуре, о которой я говорил, и он будет реализован в ходе консультаций с обеими сторонами и странами региона», — передает слова Хатибзаде агентство Mehr.

При этом каких-либо подробностей плана представитель МИД Ирана не уточнил.