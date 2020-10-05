Совместная работа властей и населения Вьетнама ограничила пандемию COVID-19

Сознательное отношение граждан Вьетнама и жесткие меры со стороны государства помогли побороть распространение инфекции в стране, где население составляет почти 100 млн человек. Об этом рассказал собкор из Нячанга Сергей Бродарь.

Халатное отношение к пандемии могло бы привести к удручающим последствиям. Так, после 99 дней, когда новых случаев заболевания не было выявлено, население немного расслабилось, однако новость о выявленном заражении в Дананге помогла им "выйти из спячки". После этого в городе было выявлено еще 349 новых случаев заболевания коронавирусом.

"Власти страны составляют списки с адресами мест, где бывали заражённые люди и просят всех, кто ранее посещал эти адреса, обратиться в местный департамент здравоохранения". – отметил собкор

Несколько населенных пунктов рекомендовали гражданам не посещать районы, где обнаружены случаи заболевания, и соблюдать меры профилактики коронавируса. Другие районы перевели на изоляцию людей, приехавших в Дананг с 8 июля.

На данный момент власти Вьетнама контролируют всех людей, которые прибывают в страну и предоставляют любые условия карантина, отмечает издание. Несколько провинций ввели собственные ограничения, будь то закрытие мест массового скопления, или изоляция всего города.