Беспорядки в Таджуре поставили под угрозу бизнес Башаги

Глава так называемого "МВД" ПНС Ливии Фатхи Башага рискует потерять бизнес из-за столкновений группировок в Таджуре. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Деловые партнеры Башаги обеспокоены тем, что он не может повлиять на конфликт с боевиками. Он имеет совместный бизнес по продаже автозапчастей, и склады находятся в Таджуре, где идут столкновения между группировками с использованием оружия, пишет ФАН.

Во время подобных стычек уже погибли 20 ливийцев, однако Башага не предпринимает никаких действий, и это озадачивает его бизнес-партнеров. "Министр" попал в неоднозначную ситуацию — он должен либо спасать свою организацию, либо защищать интересы одной из группировок и предать боевиков из Мисураты, с помощью которых и получил свой пост.