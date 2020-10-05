Яррик: Анкара поддерживает Азербайджан в разжигании конфликта

Турция поддерживает Баку отправкой наемников из Сирии, информация просачивается в соцсети. Об этом рассказал руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик в статье для Федерального агентства новостей.

Количество поступающей информации о наемниках из Сирии, воюющих в нагорно-карабахском конфликте возросло с началом октября. Большую часть сообщений о гибели боевиков поставляют сирийские оппозиционные ресурсы. Информацию о погибших нередко публикуют родственники, которые пишут об этом в соцсетях. Telegram-канал Muraseloun al-Sharqiya опубликовал видеозапись с погибшими в Карабахе наемниками. Обещанная плата для них высока, что вызывает недовольство в азербайджанской армии.

"По информации сирийских источников за участие в боевых действиях боевики получают до 2 тысяч долларов в месяц", — пишет Яррик.

Ситуация в Нагорном Карабахе беспокоит мировое сообщество. О переброске боевиков сообщала и Россия. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о присутствии сирийских боевиков в зоне нагорно-карабахского конфликта. Происходящее не вызывает тревоги только у Турции, которая и перебрасывает наемников из ближневосточной страны для нужд Азербайджана, резюмирует автор.