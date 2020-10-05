В США заметили, что импортозамещение в РФ идет быстрее, чем ожидалось

Россия в последнее время не только сократила поставки импортной свинины, но и открыла своим производителям новые рынки для экспорта. А в следующем, 2021 голу, российские животноводы произведут не менее 3,6 миллиона тон свинины в убойном весе.

Об этом говорится в отчете американского Министерства сельского хозяйства, выдержки из которого приводит агентство RT.

В документе, в частности, отмечается, импортозамещение в России продвигается быстрее, чем ожидали США. При этом Служба сельского хозяйства зарубежных стран американского Минсельхоза прогнозирует, что Россия продолжит наращивать производство свинины.

«Согласно прогнозам, производство свинины в 2020 году возрастет до 3,52 миллиона тонн в убойном весе, что свидетельствует о более быстрых, чем предполагалось, темпах импортозамещения и открытиях новых рынков экспорта», — говорится в документе.

Там же отмечается, что в 2021 году ожидающееся увеличение внутреннего спроса и умеренный рос экспорта приведут к тому, что производство свинины в России возрастет до 3,6 миллиона тонн в убойном весе.

Одним из факторов, влияющих на рост производства свинины в России, отмечают в ведомстве, является внутреннее потребление. Благодаря конкуренции между производителями на внутреннем рынке устанавливаются доступные розничные цены на свинину, что стимулирует покупателей.

К концу 2020 года потребление россиянами свинины увеличится на 1,7% по сравнению с прошлым годом. А в 2021 году потребление свинины в России вырастет еще на 1,75% и достигнет 3,48 миллиона тонн.

Другими факторами, стимулирующими развитие свиноводства в России, являются богатые урожаи зерновых культур, которые делают более доступными корма.

Необходимость в импортозамещения возникла в России после того, как Соединенные Штаты Америки и ряд других западных стран из-за украинских событий ввели против нее санкции. Москва в ответ приняла контрмеры, запретив поставки ряда сельскохозяйственных товаров, том числе и свинины, из Евросоюза, Норвегии, Австралии, Канады и США.

Как отметили специалисты в отчете Минсельхоза США, из-за введенного эмбарго российский рынок свинины до сих пор остается закрытым для американских производителей.

За те шесть лет, что действует введенное Москвой продуктовое эмбарго, Россия не просто уменьшила свою зависимость от импортных продуктов, но и серьезно улучшила внутреннее сельхозпроизводство. И теперь, отмечают в ведомстве, иностранным компаниям будет сложно вернуться на российский рынок, занятый местными производителями.

При этом сама Россия, помимо успешного импортозамещения, активно наращивает экспорт свинины. К концу текущего года, как ожидают специалисты Минсельхоза США, поставки российской свинины за рубеж достигнут рекордных показателей – 110 тысяч тонн. А в 2021 году этот показатель увеличится еще больше – до 130 тысяч тонн.

Однако в российском Национальном союзе свиноводов приводят другие цифры. По данным российского ведомства, только за первую половину 2020 года объем экспортированной свинины достиг 88 экспорт свинины из России составил 88 тысяч тонн, что на 96% больше, чем за первое полугодие 2019 года. По итогам всего 2020 года Россия может экспортировать порядка 200 тысяч тонн свинины, считают в организации.

По мнению специалистов американского Минсельхоза, успех российского экспорта напрямую связан со стабильным спросом на свинину у традиционных покупателей – востока Украины, Белоруссии и других стран Содружества Независимых Государств и Евразийского Экономического Союза.

Помимо традиционных рынков сбыта Россия находит и новых покупателей. В первом полугодии текущего года были налажены поставки российской свинины во Вьетнам и Гонконг. При этом на долю Вьетнама пришлось 35% всего экспорта российской свинины за полугодие.

«Поставки российской свинины во Вьетнам стали главным положительным достижением 2020 года, а также поддержали внутренние цены на уровне, который послужил стимулом для наращивания производства», — отмечают в американском министерстве.

При этом власти России продолжают работать над расширением рынков сбыта, говорится в отчете, пытаясь получить разрешение на экспорт свинины на ключевые азиатские рынки.