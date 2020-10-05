Жительница Таиланда умерла от отравления мясом краба

Проживающая в Пхукете женщина скончалась после того, как съела жареное мясо краба мечехвоста, сообщает издание Bangkok Post.

Пенсионерка, которая была матерью умершей, рассказала, что рано утром в воскресенье они с дочерью были в мангровом лесу, где собирали моллюсков. Их прогулка увенчалась тремя пойманными подковообразными крабами мечехвостов, пишет издание.

Позднее ее дочь приготовила ракообразных и съела одного из них, однако вскоре она почувствовала недомогание и головную боль. По пути в больницу медики пытались реанимировать пациентку, но та скончалась. Патологоанатомы, которые провели вскрытие, подтвердили, что смерть наступила из-за ядовитого мяса краба.