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18:59   5 Октября 2020
Происшествия

Жительница Таиланда умерла от отравления мясом краба

Жительница Таиланда умерла от отравления мясом краба

Проживающая в Пхукете женщина скончалась после того, как съела жареное мясо краба мечехвоста, сообщает издание Bangkok Post.

Пенсионерка, которая была матерью умершей, рассказала, что рано утром в воскресенье они с дочерью были в мангровом лесу, где собирали моллюсков. Их прогулка увенчалась тремя пойманными подковообразными крабами мечехвостов, пишет издание.

Позднее ее дочь приготовила ракообразных и съела одного из них, однако вскоре она почувствовала недомогание и головную боль. По пути в больницу медики пытались реанимировать пациентку, но та скончалась. Патологоанатомы, которые провели вскрытие, подтвердили, что смерть наступила из-за ядовитого мяса краба.

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Автор: Борис Нестеров
#смерть #таиланд #краб

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