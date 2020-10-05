Конфликт в Карабахе вызвал споры внутри правящей партии Украины

Конфликт в Нагорном Карабахе вызвал раскол во мнениях даже внутри политических партий Украины, рассказал украинский политолог Ринат Ковбасюк. В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» эксперт заявил, что официальный Киев поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

«Даже в правящей партии "Слуга народа" позиции разделились. Людмила Марченко активно поддерживает Азербайджан, дает такие проазербайджанские интервью. А другой член фракции, Артем Дмитрук, говорит другое. У него четкая проармянская позиция. Из той же партии Дарья Володина тоже высказывает проармянскую точку зрения. Но на официальном уровне Украина остается верна Азербайджану. На Украине Армения воспринимается как союзник России, который не поддерживает украинские инициативы в ООН», — сказал он.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта.

Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь -таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной.. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) October 2, 2020

По словам Ковбасюка, такие слова нельзя оценивать с точки зрения официальной позиции, поскольку помощь должно оказывать министерство внешних дел, а не внутренних. Политолог также указал на национальность главы украинского ведомства.

«Но учитывая особенности армянской идентичности, я уверен, что это имеет большое значение в данном случае. Здесь он выступает не как гражданин Украины, а как армянин. Это прискорбно. Реформу полиции не увидели, а вот проармянские месседжи услышали», — посетовал эксперт Украинской политологической ассоциации.

Говоря о разрешении конфликта, политолог заявил, что Азербайджану нужно вернуть свою территориальную целостность и дать Карабаху автономию.

«Я поддерживаю Азербайджан, но это армянская земля. Азербайджан должен дать Нагорному Карабаху автономию. Это внутренний вопрос Азербайджана», — сказал Ковбасюк.

Утро 27 сентября 2020 года в районе Нагорного Карабаха началось с эскалации боевых действий: между Арменией и Азербайджаном с новой силой разгорелся давний территориальный конфликт. Баку пригрозил «адекватным ответом» на вооруженные действия, а Ереван заявил о готовности армянского народа выступить единым фронтом против сил Азербайджана. Обе стороны задействовали бронетехнику, артиллерию и авиацию. Участники конфликта уже сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия. При этом Турция, обладающая в регионе серьезным политическим весом, открыто поддерживает Азербайджан и осуждает действия Армении.

Нагорный Карабах в феврале 1988 года вышел из состава Азербайджанской ССР. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин не исключил, что Турция будет вовлечена в урегулирование карабахского конфликта, несмотря на прямую поддержку одной из сторон конфликта — Азербайджана.