Цирковой медведь растерзал мужчину неподалеку от здания МГУ

Житель Москвы стал жертвой разъяренного медведя. Нападение произошло на территории цирка на проспекте Вернадского, пишет телеканал "360".

Сотрудники цирка стали свидетелями нападения хищника на смотрителя. Мужчина зашел в вольер без дрессировщиков и был растерзан медведем, пишет канал. Коллеги по цирку смогли отбить мужчину от зверя и вызвать скорую помощь. Медики госпитализировали пострадавшего в реанимацию, где он и скончался от тяжелых ран.

Сотрудники полиции заинтересовались инцидентом и приступили к проверке. До сих пор не ясно, что привело к агрессии медведя. Представители цирка пока не давали официального комментария.