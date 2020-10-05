Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:50   5 Октября 2020
Происшествия

Цирковой медведь растерзал мужчину неподалеку от здания МГУ

Цирковой медведь растерзал мужчину неподалеку от здания МГУ

Житель Москвы стал жертвой разъяренного медведя. Нападение произошло на территории цирка на проспекте Вернадского, пишет телеканал "360".

Сотрудники цирка стали свидетелями нападения хищника на смотрителя. Мужчина зашел в вольер без дрессировщиков и был растерзан медведем, пишет канал. Коллеги по цирку смогли отбить мужчину от зверя и вызвать скорую помощь. Медики госпитализировали пострадавшего в реанимацию, где он и скончался от тяжелых ран.

Сотрудники полиции заинтересовались инцидентом и приступили к проверке. До сих пор не ясно, что привело к агрессии медведя. Представители цирка пока не давали официального комментария.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#москва #медведь #цирк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров