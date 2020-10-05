Иран предложит Армении и Азербайджану план урегулирования конфликта в НКР

План мирного решения конфликта в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) будет представлен в ходе консультаций с Арменией, Азербайджаном и другими государствами региона, сообщил представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

Тегеран с самого начала убеждал Баку и Ереван, что этот многолетний спор невозможно решить военным путем. Уважая территориальную целостность Азербайджана и необходимость вывода армянских войск из занятых ими городов НКР, Иран подчеркивает важность незамедлительного прекращения огня, чтобы начать всеобъемлющий политический диалог.

Подробности разработанного плана по деэскалации Хатибзаде не уточнил. По его словам, конфликты на границах Ирана недопустимы, страна уже не раз призывала своих соседей предпринимать меры предосторожности в этом отношении.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.