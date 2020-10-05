В Госдуме рассказали о пособии в 11 тысяч рублей для российских семей

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила с особым вниманием отнестись к мерам поддержки детей из малоимущих семей, предоставлению жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом Матвиенко заявила на парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» напомнила, что поручение о выплатах малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет давал президент в январе текущего года.

«Если у семьи при получении такого пособия все равно не достигается уровень среднедушевого дохода до одного МРОТ, в этом случае выплачивают полный МРОТ этой семье. Получается порядка 11 тысяч рублей. Насколько мне известно, соответствующее поручение уже отрабатывается. И начиная с 1 января 2021 года такие выплаты будут предоставлены малоимущим семьям», — объяснила политик.

Российское законодательство предусматривает поддержку сирот и детей, оставшихся без попечительства — государство предоставляет им жилье по достижению совершеннолетия. Бессараб уверена, что проблему с нехваткой такого жилья возможно решить за несколько лет при дополнительном федеральном финансировании.

«Что касается детей-сирот, у нас уже сегодня скопилась огромная очередь в связи с несвоевременным предоставлением квартир, но мы понимаем, что эти функции выполняют регионы. В каждом регионе есть обоснованные действительно проблемы с оплатой за такое жилье. Муниципалитеты не справляются, регионы не справляются», — оценила ситуацию депутат.

15 января 2020 года Владимир Путин в послании к Федеральному собранию огласил меры поддержки для малообеспеченных семей с детьми.