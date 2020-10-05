Пресс-секретарь Трампа заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинэни подхватила коронавирусную инфекцию нового типа. Об этом сообщила сама представитель Белого дома в своем Twitter-аккаунте.

Кейли Макинэни в понедельник, 5 октября, получила результаты теста на наличие в ее организме частиц нового вируса. Они оказались положительными. Симптомов инфекции у пресс-секретаря Дональда Трампа нет.

"Я начну процесс карантина и продолжу работать от имени американского народа удаленно", — написала Макинэни в Twitter.

Она проводила регулярное тестирование на коронавирус начиная с прошлого четверга, 1 октября. В тот день COVID-19 был выявлен у помощницы главы Белого дома Хоуп Хикс, а днем позже стало известно о заболевании американского лидера Дональда Трампа и его жены Меланьи Трамп.