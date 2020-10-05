"Северный поток — 2" лишит США доходов от экспорта газа

Политолог Андрей Кошкин в беседе с iReactor назвал противодействие США "Северному потоку — 2" частью информационной войны против России, направленной на получение своей коммерческой выгоды.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил в ходе встреч Ассоциации европейского бизнеса в России, что США оказывают давление на страны Евросоюза, противодействуя тем самым реализации проекта газопровода "Северный поток — 2". Издание iReactor обсудило с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андреем Кошкиным, какие цели преследует Вашингтон, противодействуя "Северному потоку — 2".

Кошкин ответил корреспонденту, что действия Соединенных Штатов являются еще одной частью начатой информационной войны против России, которая была начата десятилетия назад. На сегодня война США переросла из маленьких акций в инфраструктуру, принятую едва ли не на государственном уровне.

"А уж что касается информационно-технической части информационной войны, так это уже вообще и кибервойна, и хакерская война, и информационно-алгоритмическая война", — рассказал политолог.

Среди средств ведения войны Кошкин назвал общественные организации защиты прав, оппозиционные издания и фонды, которые распространяют "американские ценности".

"Кибервойна идет против материальных ценностей, а информационно-психологическая война — против сознания. Находясь в мирном времени, мы с вами получаем информационную войну на более изощренном уровне, и все против нас", — отметил эксперт.

По словам Кошкина, главная цель США — выставить Россию перед всем миром агрессором. Соединенным Штатам также нужно продавать американский газ, а "Северный поток" может составить им серьезную конкуренцию. Однако шансы США саботировать проект политолог назвал невысокими, когда ряду стран Европы он необходим.

В настоящий момент проект "Северный поток — 2" выполнен на 80%. Вашингтон все это время пытается оказать давление на Германию, однако немецкий канцлер Ангела Меркель сообщила, что вопрос строительства газопровода будет обсуждаться только со всеми странами Евросоюза.