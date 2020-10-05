Валуев раскритиковал идею обязательных курсов для владельцев крупных собак

В России предложили ввести обязательные курсы кинологов для хозяев собак крупных пород. С такой инициативой выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Об этом сообщила RT со ссылкой на копию письма, адресованного главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

В МВД рассмотрят возможность введения строгого правила для будущих хозяев собак крупных пород. Таким образом, завести питомца в России может стать сложнее. Так, ведомству предложили оценить целесообразность организации специального лицензированного …https://t.co/OKFWCd6qTT — Телеканал Царьград (@tsargradtv) October 5, 2020

Как подчеркнул Курдесов в обращении, последнее время в СМИ нередко фиксируются случаи нападения домашних собак на прохожих. Причем жертвами становятся как взрослые, так и дети. По словам общественника, при неправильном воспитании собака крупной породы представляет угрозу не только для остальных граждан, но и для самого хозяина питомца.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения для граждан, которые планируют завести собаку крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую, обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов», — передает RT содержание письма.

Депутат Госдумы РФ, первый зампред комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев усомнился в том, что в России удастся ввести подобные курсы на законодательном уровне.

«Нам просто законодательно не провести такую инициативу, потому что основанием для этого всего лишь крупность и мощность собаки не может служить. По той простой причине, что у нас собаки совершенно разных пород наносят увечья людям», — сказал Валуев в комментарии «Политике Сегодня».

По словам депутата, представлять опасность для прохожих может даже такса, а потому размер питомца не может быть обоснованием для принудительной записи к кинологу.

«Например, такса — это собака, выращенная для борьбы в закрытом пространстве с норными зверями. Достаточно злобная по своей природе. Покусать, нанести серьезные увечья может даже она. Любой, кто бы возражал подобной инициативе, мог бы привести подобный пример», — не сомневается Валуев.

Вместо кинологических курсов Валуев предложил усилить ответственность владельцев собак за нападение их четвероногих друзей на постороннего человека. Сегодня закон гласит, что собаки крупных пород, особенно бойцовых, должны выгуливаться в специализированных местах, на поводке и в наморднике. Однако, по словам депутата, далеко не каждый хозяин соблюдает эти правила.

«Как правило, все проблемы существуют по причине того, что собаки данных пород выгуливаются с несоблюдением этих требований. Без поводка. А это уже законом определено все. За это полагается административная или уголовная ответственность в зависимости от последствий нападения», — сетует владелец лабрадора.

Другая проблема состоит в том, что, согласно закону «Об ответственном обращении с животными», беспризорных четвероногих запрещается усыплять. При этом животное отпускают на волю, если для него не находится хозяин. По мнению Валуева, это приводит к тому, что популяция потенциально опасных бездомных животных растет с каждым годом.

«Если бездомных животных вылавливают на улице, то соответствующие службы обязаны поместить их в приют, вакцинировать, стерилизовать. А если не нашелся владелец, выпустить обратно, в среду обитания. В какой-то степени они не способны размножаться, но заражаться бешенством абсолютно способны, и зубы у них остаются. Этот год ознаменовался огромным числом таких случаев», — объяснил Валуев.

В конце сентября Роспотребнадзор заявил, что кинологическая служба «Аэрофлота» учит собак определять инфицированных COVID-19.

Собаки учатся выявлять людей с коронавирусом. Роспотребнадзор начал разработку способа неинвазивной экспресс-идентификации носителей COVID-19 https://t.co/GFEGVJs7qy pic.twitter.com/gpOuZhg5mu — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 2, 2020

Глава Национальной кинологической ассоциации Электрон Дементьев рассказал РИА Новости, что собаку можно натаскать на идентификацию людей с коронавирусом в течение одного-двух месяцев. Однако, по его словам, она будет определять только лишь характерное потоотделение и выделение адреналина при недомогании, а не сам вирус.