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18:48   5 Октября 2020
Россия

Валуев раскритиковал идею обязательных курсов для владельцев крупных собак

Валуев раскритиковал идею обязательных курсов для владельцев крупных собак

В России предложили ввести обязательные курсы кинологов для хозяев собак крупных пород. С такой инициативой выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Об этом сообщила RT со ссылкой на копию письма, адресованного главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

Как подчеркнул Курдесов в обращении, последнее время в СМИ нередко фиксируются случаи нападения домашних собак на прохожих. Причем жертвами становятся как взрослые, так и дети. По словам общественника, при неправильном воспитании собака крупной породы представляет угрозу не только для остальных граждан, но и для самого хозяина питомца.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения для граждан, которые планируют завести собаку крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую, обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов», — передает RT содержание письма.

Депутат Госдумы РФ, первый зампред комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев усомнился в том, что в России удастся ввести подобные курсы на законодательном уровне.

Николай Валуев оценил обязательные курсы кинологов для хозяев крупных собак

«Нам просто законодательно не провести такую инициативу, потому что основанием для этого всего лишь крупность и мощность собаки не может служить. По той простой причине, что у нас собаки совершенно разных пород наносят увечья людям», — сказал Валуев в комментарии «Политике Сегодня».

По словам депутата, представлять опасность для прохожих может даже такса, а потому размер питомца не может быть обоснованием для принудительной записи к кинологу.

«Например, такса — это собака, выращенная для борьбы в закрытом пространстве с норными зверями. Достаточно злобная по своей природе. Покусать, нанести серьезные увечья может даже она. Любой, кто бы возражал подобной инициативе, мог бы привести подобный пример», — не сомневается Валуев.

Вместо кинологических курсов Валуев предложил усилить ответственность владельцев собак за нападение их четвероногих друзей на постороннего человека. Сегодня закон гласит, что собаки крупных пород, особенно бойцовых, должны выгуливаться в специализированных местах, на поводке и в наморднике. Однако, по словам депутата, далеко не каждый хозяин соблюдает эти правила.

Николай Валуев оценил обязательные курсы кинологов для хозяев крупных собак

«Как правило, все проблемы существуют по причине того, что собаки данных пород выгуливаются с несоблюдением этих требований. Без поводка. А это уже законом определено все. За это полагается административная или уголовная ответственность в зависимости от последствий нападения», — сетует владелец лабрадора.

Другая проблема состоит в том, что, согласно закону «Об ответственном обращении с животными», беспризорных четвероногих запрещается усыплять. При этом животное отпускают на волю, если для него не находится хозяин. По мнению Валуева, это приводит к тому, что популяция потенциально опасных бездомных животных растет с каждым годом.

Николай Валуев оценил обязательные курсы кинологов для хозяев крупных собак

«Если бездомных животных вылавливают на улице, то соответствующие службы обязаны поместить их в приют, вакцинировать, стерилизовать. А если не нашелся владелец, выпустить обратно, в среду обитания. В какой-то степени они не способны размножаться, но заражаться бешенством абсолютно способны, и зубы у них остаются. Этот год ознаменовался огромным числом таких случаев», — объяснил Валуев.

В конце сентября Роспотребнадзор заявил, что кинологическая служба «Аэрофлота» учит собак определять инфицированных COVID-19.

Глава Национальной кинологической ассоциации Электрон Дементьев рассказал РИА Новости, что собаку можно натаскать на идентификацию людей с коронавирусом в течение одного-двух месяцев. Однако, по его словам, она будет определять только лишь характерное потоотделение и выделение адреналина при недомогании, а не сам вирус.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#валуев #кинолог #бойцовская собака

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