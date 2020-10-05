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17:56   5 Октября 2020
Политика

Замглавы МИД РФ обсудил с послом США в Москве урегулирование кризиса в САР

Замглавы МИД РФ обсудил с послом США в Москве урегулирование кризиса в САР

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин провел телефонный разговор с послом США в Москве Джоном Саливаном. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Представители стран во время беседы 5 октября обсудили вопросы, которые касаются урегулирования конфликтов на региональном уровне, в том числе в Сирии. Также они проговорили задачи для оказания международного гуманитарного содействия.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сша #вершинин

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