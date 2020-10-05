Россия и Франция провели переговоры по Нагорному Карабаху

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом говорится в сообщении на официальном портале российского МИД.

Лавров и Ле Дриан выразили беспокойство в связи с эскалацией карабахского кризиса. Они призвали к полному прекращению огня в регионе. Представители Москвы и Парижа подчеркнули важность согласованных действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение.