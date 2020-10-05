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17:42   5 Октября 2020
Происшествия

Следком завел дело после загадочного исчезновения девушки в Крыму

Следком завел дело после загадочного исчезновения девушки в Крыму

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пропажи 20-летней студентки в Республике Крым, сообщает телеканал "360".

Сестра исчезнувшей в Севастополе студентки рассказала о пропаже девушки. Как передает телеканал "360", представительница прекрасного пола загадочно пропала с катера.

"В настоящее время сформирована группа из опытных следователей и следователей-криминалистов", — сообщила официальный представитель ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Органы правопорядка проводят ряд следственно-оперативных мероприятий. К поиску студентки привлекли находящиеся в акватории бухты суда. Место происшествия исследуют водолазы.

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Автор: Борис Нестеров
#крым #инцидент #студентка

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