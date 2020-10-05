В крымские учебники по истории требуют включить «украинскую оккупацию»

Основатель «Русского блока», депутат Верховного совета Крыма в 2006–2010 годах Александр Свистунов намерен отозвать из крымских библиотек и школ вторую часть учебника «История Крыма. 10 класс», сообщает портал «ПолитНавигатор». С соответствующей просьбой он обратился к министру просвещения РФ.

Свистунов заверил, что в пособии «откровенно лживо и тенденциозно» описана та часть истории полуострова, которая относится к постсоветскому периоду.

«Его авторы не признают факта украинской оккупации Крыма и Севастополя, игнорируют описание национально-освободительной борьбы жителей полуострова. Отрицается также факт массовых политических репрессий со стороны украинского режима», — пишет Свистунов в обращении.

В «Русском блоке» считают, что авторы учебного пособия недостоверно передали историю «Крымской весны». Вместо этого в учебнике присутствует «возвеличивание лжегероев», которые порой занимали двусмысленную позицию, уверен экс-депутат Верховного совета Крыма Вадим Мордашов.

Пособие для 10 класса должно быть переписано независимыми российскими историками, считают авторы письма к министру просвещения РФ. Крымских учителей также призывают бойкотировать учебник.

Власти с претензиями не согласились:

«Данное учебное пособие разрабатывали квалифицированные специалисты, профессора, доктора и кандидаты наук Крымского федерального университета имени Вернадского. Они опирались исключительно на действующие нормы исторического образования без каких-либо политических пристрастий», — объяснили в пресс-службе министерства.

Александр Свистунов и его окружение воспринимают информацию, поданную в учебнике, через призму собственного политического опыта, потому что они не являются квалифицированными историками. Такое мнение высказал Александр Форманчук — зампред Общественной палаты Крыма и один из авторов пособия для школьников.

«Обращаю внимание, что это учебное пособие может быть использовано учителем по собственному усмотрению. Авторский коллектив готовил его в соответствии со всеми образовательными стандартами РФ, оно прошло соответствующие экспертизы и было одобрено как на республиканском, так и на федеральном уровне», — подытожил собеседник «ПолитНавигатора».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого больше 95% жителей Севастополя и 96% крымчан высказались за вхождение республики в состав России. Украина до сих пор не признает результаты народного голосования: Киев считает Крым своей территорией, которая «временно оккупирована» Россией.