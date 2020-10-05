Долг в 30 миллионов рублей не стал помехой для поездки Соболь на Байкал

Юрист ФБК (признан иноагентом) Любовь Соболь полетела в Иркутскую область и посетила озеро Байкал. Подобного рода путешествия подозрительны, потому что у женщины имеется невыплаченный многомиллионный долг, сообщает Nation News.

Любовь Соболь на своей странице Instagram опубликовала фото с поездки в Иркутск. Перелет эконом-классом из Москвы в Иркутск выйдет 12 тысяч рублей без оплаты багажа. Гостиница обойдется в районе 2,5–5 тысяч за одну ночь. Если Любовь Соболь отправилась на платную экскурсию, то это может стоить еще около 1730 тысяч рублей. Если посчитать все растраты, то можно заметить, что поездка на выходные в Иркутск может обойтись в приличную сумму денег.

Подчиненная блогера Алексея Навального по-прежнему должна выплатить 30 миллионов рублей предприятию "Московский школьник". Но такие финансовые обязательства не мешают спокойному отдыху юриста.