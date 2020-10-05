В «Патриоте» обсудили, когда следует вводить миротворцев в НКР

Столкновения между вооруженными силами Азербайджана и Армении продолжаются в районе Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Столица одноименной непризнанной территории Степанакерт утром пятого октября 2020 года приняла на себя несколько ракетных ударов.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» статс-секретарь – заместитель председателя Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), генерал-лейтенант Николай Стаськов рассказал, в каком случае в Республику Нагорный Карабах войдут миротворцы.

«Они [миротворцы] в НКР войдут, мне кажется. Но стоит помнить, что этот конфликт готовился 30 лет: искали посредников, договаривались с государствами, которые теперь помогают сторонам конфликта. И вот теперь эта военная машина заведена, нашли повод. После чего вооруженные силы начали наступление в районе Нагорно-Карабахской Республики. Соотношение сил, конечно же, разное. Поэтому сейчас вмешиваться очень опасно», — подчеркнул спикер.

Стаськов обратил внимание, что разговоры о мирном урегулировании конфликта в НКР неактуальны. Сославшись на свой опыт, военнослужащий заверил, что подобные столкновения можно разрешить, к сожалению, лишь силовым путем.

В следствие этого стоит подождать итогов наступления вооруженных сил Азербайджана. Только потом можно будет понять, пойдет ли та или иная сторона конфликта на уступки, уверен Стаськов.

«Только если они [Азербайджан и Армения] договорятся на какие-либо уступки, только тогда нужно будет вводить миротворческие силы под эгидой ООН [Организация Объединенных Наций] или ОБСЕ [Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе]», — сказал гость «Патриота».

Сравнивать ситуацию в Нагорно-Карабахской Республике с Южной Осетией нельзя, считает Стаськов. Напомним, в 2008 году там произошел вооруженный конфликт с Грузией. В августе Россия ввела свои силы на территорию республики и вытеснила грузинские войска. С 14 по 16 августа 2008 года президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования конфликта. Москва официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.

Стаськов отметил, что тогда Грузия намеревалась захватить территорию Южной Осетии силовым путем, но у нее ничего не вышло. Сейчас конфликт Азербайджана и Армении представляет собой обостренную ситуацию, которая назревала несколько десятков лет. В такой обстановке российских миротворцев могут использовать для провокаций, чтобы обвинить Москву в деятельности, к которой она не имеет никакого отношения.

«Поэтому наши миротворцы должны быть в состоянии дать отпор любым провокаторам, которые мешают им выполнять свои задачи. <…> Вместе с Россией с миротворческой миссией в Нагорно-Карабахскую Республику должна войти и Белоруссия, я считаю. Это очень непростой вопрос, который нужно тщательно и внимательно обсуждать. Решение должно вызывать доверие как азербайджанской, так и армянской стороны», — добавил эксперт.

В заключение Стаськов согласился, что важную роль в подобных спорах играет население. Если в Республике Нагорный Карабах живут одни армяне, они до конца будут считать себя отделенной от Азербайджана территорией.

«В целом, это вопрос времени. Мне кажется, что Нагорно-Карабахскую Республику придется признать, потому что это чистые армяне, с этнической точки зрения. Я надеюсь, что после всех конфликтов эту территорию все же признают», — подытожил генерал-лейтенант.

Камнем преткновения между Ереваном и Баку уже много лет является Нагорный Карабах — регион, который в феврале 1988 года вышел из состава Азербайджанской ССР. Страна потеряла контроль над автономией и семью прилегающими районам. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года.

Ранее член Экспертного совета организации «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев предсказывал обострение конфликта в районе Нагорного Карабаха. «Политика Сегодня» писала о том, как на территории НКР уничтожаются танки и другая бронетехника с помощью турецких беспилотников.