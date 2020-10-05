Депутат Швыткин: Турция продолжит разжигать конфликт в Карабахе

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин не исключил, что Турция будет вовлечена в урегулирование карабахского конфликта, несмотря на прямую поддержку одной из сторон конфликта — Азербайджана. В эфире Медиагруппы «Патриот» депутат также допустил введение российских миротворцев, но только с согласия Еревана и Баку.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал участия Турции в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.

«Турция — важный игрок в регионе, сосед Азербайджана, сосед Армении. В дальнейшем мирном процессе, а он настанет, роль Турции, на мой взгляд, будет очень важной», — заявил азербайджанский лидер.

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно участия сирийских боевиков на стороне Азербайджана неприемлемо, считает Алиев. Он также потребовал от Парижа извинений. Алиев заверил, что наемников у Азербайджана нет.

«Воинствующие заявления со стороны [президента Турции Реджепа — прим. ред.] Эрдогана настроены на деструктивный расклад, — говорит Швыткин. — Турция будет проводить воинствующую политику по отношению к Армении. Она будет разжигать конфликт. Заявления Эрдогана противоречат заявлению России, Франции и Германии по карабахскому урегулированию. Но я не отрицаю, что Турция будет привлечена как одна из сторон и поддержит одну из сторон».

В Нагорный Карабах войдут миротворцы из России только при согласии двух стран, подчеркивает Швыткин. Ранее такую же позицию высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что вопрос введения российских миротворцев может быть обсужден в рамках Минской группы ОБСЕ.

«Это главное условие. Миротворцы будут представлены не только Россией. Может, и Турцию тоже привлекут. Мы не исключаем такой сценарий», — сказал Швыткин.

Столкновения между вооруженными силами Азербайджана и Армении продолжаются в районе Нагорно-Карабахской Республики (НКР) больше недели. 27 сентября Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван же ответил, что Азербайджан напал на непризнанную республику.

Участники конфликта уже сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия. При этом Турция, обладающая в регионе серьезным политическим весом, открыто поддерживает Азербайджан и осуждает действия Армении.

Нагорный Карабах в феврале 1988 года вышел из состава Азербайджанской ССР. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее зампредседателя ДОСААФ, генерал-лейтенант Николай Стаськов заявил, что разговоры о мирном урегулировании конфликта в НКР неактуальны. Сославшись на свой опыт, военнослужащий заверил, что подобные столкновения можно разрешить лишь силовым путем.