16:54 5 Октября 2020Армия
Армия Карабаха начала отступление на ряде участков линии соприкосновения
Власти Нагорно-Карабахской Республики объявили о начале отступления своей армии на нескольких участках линии соприкосновения в тактических целях.
Карабахские военнослужащие отступают на ряде участков линии соприкосновения, руководствуясь тактическими целями, заявил пресс-секретарь главы Нагорного Карабаха.
Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе беседы с корреспондентом турецкого канала TRT Haber заявил, что национальная армия наносит удары только по военным целям, угрожающим населенным пунктам республики.