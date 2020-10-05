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16:54   5 Октября 2020
Армия

Армия Карабаха начала отступление на ряде участков линии соприкосновения

Армия Карабаха начала отступление на ряде участков линии соприкосновения

Власти Нагорно-Карабахской Республики объявили о начале отступления своей армии на нескольких участках линии соприкосновения в тактических целях.

Карабахские военнослужащие отступают на ряде участков линии соприкосновения, руководствуясь тактическими целями, заявил пресс-секретарь главы Нагорного Карабаха.

Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе беседы с корреспондентом турецкого канала TRT Haber заявил, что национальная армия наносит удары только по военным целям, угрожающим населенным пунктам республики.

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Автор: Борис Нестеров
#азербайджан #армения #карабах #отступление

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