Армия Карабаха начала отступление на ряде участков линии соприкосновения

Власти Нагорно-Карабахской Республики объявили о начале отступления своей армии на нескольких участках линии соприкосновения в тактических целях.

Карабахские военнослужащие отступают на ряде участков линии соприкосновения, руководствуясь тактическими целями, заявил пресс-секретарь главы Нагорного Карабаха.

Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе беседы с корреспондентом турецкого канала TRT Haber заявил, что национальная армия наносит удары только по военным целям, угрожающим населенным пунктам республики.