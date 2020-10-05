Эксперты ОЗХО проведут расследование по "делу Навального"

Специальная комиссия из экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) организует расследование случая с блогером Алексеем Навальным. Это следует из официального заявления ОЗХО.

Отмечается, что расследование начнется в ближайшее время. О своем намерении ОЗХО 1 октября проинформировала МИД РФ. Дипведомство в ответ направило просьбу, которая содержит приглашение экспертов организации в страну для взаимного сотрудничества по инциденту с блогером.

Глава ОЗХО Фернандо Ариас 2 октября обещал оказать содействие в этом вопросе. Он также попросил РФ предоставить дополнительные пояснения по экспертизе в рамках Конвенции по химоружию и положений организации.

Кроме того, Ариас выразил Москве благодарность за оказанное доверие сотрудникам технического секретариата ОЗХО.

Ранее RT приводил заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который говорил, что медики из немецкой Charite не выявили отравляющих веществ в анализах Навального.