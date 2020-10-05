В Foreign Affairs объяснили, почему США не вправе руководить всем миром

Несмотря на то, что Америка взяла на себя руководящую роль, страна вовсе не уполномочена возглавлять мир. Об этом пишет американский международно-политический журнал Foreign Affairs. Автор статьи рассуждает о том, как будут развиваться события, если на предстоящих президентских выборах действующий глава государства Дональд Трамп проиграет демократу Джо Байдену.

Ранее убежденный интернационалист Байден в статье для этого издания пообещал, что в случае его победы Соединенные Штаты вернутся «во главу стола». Однако, после того, как республиканец Дональд Трамп на протяжении четырех лет нарушал традиции глобального господства Штатов в мире, одного заявления его возможного преемника может быть недостаточно, считает автор материала.

«Для восстановления конструктивной роли Америки в мире потребуется нечто большее, чем просто заявить, что Соединенные Штаты вернулись и вновь встали на дотрамповский курс, – говорится в статье. – Америка должна адаптироваться к фундаментальным изменениям в ее позиции на мировой арене».

Как указано в Foreign Affairs, начиная с конца 1990-х годов самоназначенная «величайшая демократия в мире» демонстрирует непоследовательность и смятение. Двум президентам США за это время был объявлен импичмент. Верховный суд начал влиять на результаты выборов. Международное сообщество осудило развязанную Вашингтоном войну в Ираке. Последствия произошедшего в США финансового кризиса затронули весь мир.

«В 2008 году Соединенные Штаты выбрали своим президентом чернокожего сенатора, пользовавшегося уважением во всем мире, но спустя восемь лет они решили резко изменить направление движения, сделав выбор в пользу расиста и бывшего ведущего реалити-шоу, который во всех бедах Америки винит ее союзников», — перечисляет автор события последних двух десятилетий.

По мнению автора статьи, даже ближайшие союзники Штатов осознают необходимость подстраховаться на случай, если Вашингтон вновь сменит курс после выборов. На данный момент США, благодаря итогам внутренней политики властей страны, не являются эталоном эффективного управления.

«Америка занимает 27-е место в рейтинге стран Организации экономического сотрудничества и развития по показателям социальной справедливости, что является отражением политических решений, принятых задолго до прихода Трампа», — напоминает автор.

На протяжении последних сорока лет уровень экономического равенства в США постоянно снижается, а уровень «смертей отчаяния» идет вверх быстрыми темпами. Кроме того, репутацию Америки как «защитницы демократии, справедливости и верховенства закона» сильно портит системный расизм.

Реакция американского руководства на пандемию коронавируса стала отражением «хронических заболеваний политического тела» США, как заявил писатель Вьет Тан Нгуен. Несмотря на то, что с распространением эпидемии коронавируса ни одна страна не справилась безупречно, Соединенные Штаты оказались в числе стран, пот которым пандемия ударила сильнее всего.

«Ни в одной другой стране не было замечено такого уровня борьбы внутри правительства, и ни в одной другой стране люди, протестующие против локдауна, не врывались в здания законодательных органов с оружием в руках», — говорится в статье.

Центры по контролю и профилактике заболеваний, еще недавно считавшиеся золотым стандартом глобальной диагностики, превратились в «униженных и оскорбленных», отмечает автор.

Уже к середине лета в США число скончавшихся от коронавируса превысило количество умерших во Вьетнаме, Афганистане, Ираке и Персидском заливе вместе взятых. А к концу сентября число жертв COVID-19 увеличилось еще на 43%.

Даже ухудшение экономической ситуации, которое все еще продолжается, не может повлиять на политиков, продолжающих играть в свои игры.

«Почему кто-то должен верить, что Соединенные Штаты способны со всей серьезностью взять на себя глобальное руководство? – задается вопросом автор статьи. — Задумайтесь: если своему правительству доверяют только 17% американцев, почему другие страны должны доверять Соединенным Штатам».

Коронавирусная пандемия показала, что США не просто не во главе стола — их там попросту нет. И другие страны не станут их ждать, уверен автор Foreign Affairs.

Чтобы стать лидерами ХХI века Соединенным Штатам нужно перестать воспринимать свое положение как нечто само собой разумеющееся. А также им нужно сперва навести порядок на своей территории, а потом уже за ее пределами, заключает автор.