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16:19   5 Октября 2020
Политика

Глава Дагестана Васильев покинул свой пост

Глава Дагестана Васильев покинул свой пост

Глава Дагестана Владимир Васильев ушел в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Пресс-служба подчеркивает, что президент РФ Владимир Путин принял отставку Васильева и назначил его на пост своего советника. Должность глава региона покинул по собственному желанию.

"Постановляю: принять отставку главы Республики Дагестан Васильева В. А.", - сказано в документе.

Временно исполняющим обязанности главы Дагестана российский лидер назначил Сергея Меликова. Путин на встрече с Васильевым также отметил, что он достойно исполнял обязанности на покидаемом им посту.

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Автор: Яна Либерман
#путин #васильев #отсставка

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