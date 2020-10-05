Мурашко обозначил сроки введения вакцины от COVID-19 в гражданский оборот

Полномасштабное использование препарата от коронавируса в РФ может начаться в конце октября. Об этом заявил руководитель Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет информационное агентство ТАСС.

Министр отметил увеличение числа желающих испытать на себе российскую вакцину от COVID-19. По его словам, еще два крупных предприятия адаптируют свою технологию под ее производство.

"Полномасштабный ввод вакцины от коронавируса в гражданский оборот может начаться в последних числах октября — начале ноября", — сказал Мурашко.

Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Пробная партия препарата поступила в Калининград.